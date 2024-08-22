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Беленюк обратился к футболистам Динамо после матча с Зальцбургом, вспомнив успехи ВСУ в Курске

Украинский борец призвал футболистов идти вперед с первых минут матча с Зальцбургом.
Сегодня, 09:44
Динамо - Зальцбург / ФК Динамо Киев
Динамо - Зальцбург / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо потерпело поражение в первом матче плей-офф квалификации в основной раунд Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга, пропустив по голу в каждом из таймов (0:2).

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Украинский борец и депутат Жан Беленюк оценил шансы "бело-синих" на проход в основную стадию Лиги чемпионов, заговорив об успехах ВСУ на фронте:

"Будем, значит, идти вперед. Что делать? Ну а что? Наши ребята в Курск зашли, так и мы должны показывать себя лучше", - заявил Беленюк в эфире Megogo.

Напомним, ответный матч между Динамо и Зальцбургом состоится во вторник, 27 августа. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Жан Беленюк ФК Динамо ФК Зальцбург

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Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

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