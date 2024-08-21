В среду, 21 августа, киевское Динамо играет с австрийским Зальцбургом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

После получаса напряженной игры Ванат получил неплохой шанс, но защитник успел заблокировать удар. В следующей же атаке Зальцбург ответил сразу голом.

После затяжной атаки Нене наконец получил возможность пробить и буквально расстрелял ворота Бущана.

А со стартом второго тайма Караваев очень неаккуратно сыграл в собственной штрафной и привез пенальти. Мауриц Кьергор не оставил шансов украинскому голкиперу.

Динамо - РБ Зальцбург: видео голов

29 минута, 0:1, Нене

49 минута, 0:1, Кьергор

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