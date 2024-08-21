Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Представляем вашему вниманию видео голов в поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В среду, 21 августа, киевское Динамо играет с австрийским Зальцбургом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
После получаса напряженной игры Ванат получил неплохой шанс, но защитник успел заблокировать удар. В следующей же атаке Зальцбург ответил сразу голом.
После затяжной атаки Нене наконец получил возможность пробить и буквально расстрелял ворота Бущана.
А со стартом второго тайма Караваев очень неаккуратно сыграл в собственной штрафной и привез пенальти. Мауриц Кьергор не оставил шансов украинскому голкиперу.
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
29 минута, 0:1, Нене
49 минута, 0:1, Кьергор
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