iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо Киев - РБ Зальцбург: Обзор и результат матча квалификации Лиги чемпионов 21.08.2024

Киевляне играли достаточно уверенно, но уступили из-за индивидуальных ошибок.
Вчера, 23:58
Динамо - РБ Зальцбург / Getty Images
Динамо - РБ Зальцбург / Getty Images

В рамках матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо встретилось с РБ Зальцбург.

Первый момент возник именно у киевлян. В середине первого тайма Владислав Ванат опасно пробивал, но его удар заблокировал игрок соперника.

Сразу же после этого коллектив Пепа Лийндерса побежал в контратаку. Доржелес Нене оказался на рандеву с Бущаном и переиграл его.

Второй тайм начался для киевлян очень неприятно. На 50-ой минуте Александр Караваев сфолил в своей штрафной и судья назначил пенальти. Автором гола стал Моритс Кьергаард.

Следующий момент был за Динамо, но Андрей Ярмоленко не сумел переиграть Яниса Бласвика. У киевлян было еще несколько опасных мометнов, например, удар в одно касание уже в конце матча от Николая Шапаренко, но мяч в ворота соперника так и не влетел.

Статистика матча Динамо - РБ Зальцбург

Динамо - РБ Зальцбург 0:2

Голы: Нене, 29, Кьергаард (пенальти), 51

xG: 0.79 - 1.95
Удары: 11 - 12
Удары в створ ворот: 3 - 5
Владение мячом: 52% - 48%

Динамо Киев: Бущан - Караваев (Брагару, 71), Попов, Михавко, Дубинчак - Пихаленок, Бражко (Михайленко, 65), Шапаренко - Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Тымчик, 71), Кабаев (Супряга, 88).

РБ Зальцбург: Бласвих - Дедич, Пьянтковски, Байду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) - Бидструп, Гурна-Дуат (Капальдо, 69), Кьергаард (Ратков, 85) - Доржелес (Дагим, 68), Ео (Лукич, 69), Глух.

Предупреждения: Шапаренко (не на поле), Дубинчак - Дедич (не на поле), ван дер Бремпт

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо РБ Зальцбург

Статьи по теме

Динамо - РБ Зальцбург: видео голов Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Динамо объявило состав на игру с РБ Зальцбург Динамо объявило состав на игру с РБ Зальцбург
Рома согласилась продать Дибалу за "смешную сумму" Рома согласилась продать Дибалу за "смешную сумму"
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, поединок Динамо и матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа01:04
Рома согласилась продать Дибалу за "смешную сумму"
Лига Чемпионов00:46
Шовковский: Я недоволен игрой и действиями арбитра тоже
Европа00:33
Игрок Ювентуса готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в Барселону
Европа00:19
Фанаты Атлетико в своем стиле попрощались с Феликсом
Украина00:10
Динамо Киев: "Бело-синие" проиграли Зальцбургу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Динамо обидно проиграло РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации
Европа23:50
"Он похож на меня": Платини рассказал, кого считает лучшим игроком мира
Европа23:35
Одноклубник Зинченко перейдет в аутсайдера АПЛ
Лига Чемпионов23:22
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Европа23:09
Атлетико усилится одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK