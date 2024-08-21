Динамо Киев - РБ Зальцбург: Обзор и результат матча квалификации Лиги чемпионов 21.08.2024

В рамках матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо встретилось с РБ Зальцбург.

Первый момент возник именно у киевлян. В середине первого тайма Владислав Ванат опасно пробивал, но его удар заблокировал игрок соперника.

Сразу же после этого коллектив Пепа Лийндерса побежал в контратаку. Доржелес Нене оказался на рандеву с Бущаном и переиграл его.

Второй тайм начался для киевлян очень неприятно. На 50-ой минуте Александр Караваев сфолил в своей штрафной и судья назначил пенальти. Автором гола стал Моритс Кьергаард.

Следующий момент был за Динамо, но Андрей Ярмоленко не сумел переиграть Яниса Бласвика. У киевлян было еще несколько опасных мометнов, например, удар в одно касание уже в конце матча от Николая Шапаренко, но мяч в ворота соперника так и не влетел.

Статистика матча Динамо - РБ Зальцбург

Динамо - РБ Зальцбург 0:2

Голы: Нене, 29, Кьергаард (пенальти), 51

xG: 0.79 - 1.95

Удары: 11 - 12

Удары в створ ворот: 3 - 5

Владение мячом: 52% - 48%

Динамо Киев: Бущан - Караваев (Брагару, 71), Попов, Михавко, Дубинчак - Пихаленок, Бражко (Михайленко, 65), Шапаренко - Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат (Тымчик, 71), Кабаев (Супряга, 88).

РБ Зальцбург: Бласвих - Дедич, Пьянтковски, Байду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) - Бидструп, Гурна-Дуат (Капальдо, 69), Кьергаард (Ратков, 85) - Доржелес (Дагим, 68), Ео (Лукич, 69), Глух.

Предупреждения: Шапаренко (не на поле), Дубинчак - Дедич (не на поле), ван дер Бремпт

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!