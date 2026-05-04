Гендиректор Баварии - о матче с ПСЖ: Нам нужно снова поразить футбольный мир

Ян-Кристиан Дрезен считает, что мюнхенцам снова нужно выдать мастер-класс.

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал ответный матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что в первом поединке команды выдали голевую феерию, которая завершилась в пользу парижан.

Дрезен отметил, что матч понравился большинству болельщиков, однако это не поможет им пройти в финал. Бавария снова должна феерить на поле ради трофея.

Было действительно много восторженных отзывов. Тренеры, эксперты и легенды со всего мира, от Пепа Гвардиолы до Тьерри Анри, хвалили этот матч. Петер Шмейхель сказал на CBS, что никогда не видел лучшего матча. Это был исторический вечер, потому что никогда прежде в полуфинале Лиги чемпионов не было забито столько голов. И нам посчастливилось быть там, на стадионе. Но похвалы не приведут нас в Будапешт. Мы хотим выйти в финал, и для этого нам нужно снова поразить футбольный мир, сразившись с этой невероятно сильной парижской командой

Ранее также Луис Энрике ответил критикам полуфинального матча.

