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Харлан выставила на аукцион саблю, которой нанесла победный удар на Олимпиаде

Акция проходит совместно с фондом Сергея Притулы.
Сегодня, 10:55
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан решила выставить на аукцион саблю, которой нанесла победный удар в финале Олимпийских игр в Париже.

Напомним, Хардан выиграла золотую медаль Олимпиады в составе сборной Украины по сабле, победив в финале сборную Южной Кореи.

Теперь же фехтовальщица совместно с фондом Сергея Притулы организовывает аукцион. Главным лотом будет сабля Харлан, а собранные средства пойдут на закупку автоматизированных турелей для ЗСУ.

Также задонатившие пользователи смогут выиграть флаг Украины с автографом Ольги, а автор самого большого доната сможет сам встретиться с олимпийской чемпионкой.

Ранее также Ирина Геращенко поделилась планами касательно следующей Олимпиады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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