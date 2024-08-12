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Геращенко призналась, собирается ли выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Бронзовая призерка Игр-2024 озвучила планы на будущее.
Сегодня, 08:29
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

Бронзовая призерка Олимпиады-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко высказалась по поводу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

По словам украинской легкоатлетки, она будет готовиться к этим выступлениям.

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"Тренер сказала, что она уже согласилась готовить нас на Лос-Анджелес-2028.

Готова ли я к еще одному пути? Да. В этом сезоне у меня есть еще три-четыре старта, надо еще отработать этот сезон. Затем хорошо отдохнуть, а после этого с новыми силами идти и работать дальше.

Я понимаю, что я спортсмен, и пока есть здоровье, воодушевление, горит огонь в глазах к этим прыжкам, к этим эмоциям, жажда этого всего, то мы будем делать все для того, чтобы поднимать флаг, чтобы выступать на международной арене, чтобы нас видели. Быть с символикой на международной арене или в форме - это мечта каждого спортсмена. Мы все для этого делаем", - приводит слова Геращенко Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со списком всех украинских чемпионов и призеров Олимпиады-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика прыжки в высоту Ирина Геращенко

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