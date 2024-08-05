"Фарт был на моей стороне": Геращенко прокомментировала "бронзу" на Олимпиаде-2024

Ирина Геращенко стала олимпийской призершей, завоевав бронзовую медаль на Играх в Париже. Эту награду украинка разделила с Элеанор Паттерсон из Австралии, которая также заняла третье место.

После окончания соревнования Ирина поделилась своими эмоциями от произошедшего.

"Была уверенность, (что могу прыгать дальше). На 1.98 метра была классная первая попытка. А уже после того, когда поняла, что это может быть медаль, я решила добавить силы", - цитирует спортсменку Суспільне.

"Вторая и третья попытки были нормальные, но уже не брались. Действительно фарт был на моей стороне. Мы вдвоем (с Паттерсон) - третьи с результатом 1.95 м. Невысокие результаты, но звезды сошлись и все сложилось в мою пользу. Я очень счастлива".

Источник: Getty Images

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"Было (ощущение, что все может закончиться так). Я была спокойна максимально, не нервничала и радовалась, что здесь прыгаю. Напоминала себе это, конечно, потому что немного мысли и негативные заходили - все бывает, это же спорт".

"Я себя настраивала на позитивный лад, что приехала прыгать и буду это делать. Результат и какое-то место будут 100%, надо делать от себя все зависящее, чтобы он был максимально высоким в этих условиях. Я была спокойна, танцевала, пела и радовалась, что выхожу в сектор, делала все, что могла".

"Могла сделать больше, это действительно так. Но я счастлива, что все так сложилось".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех украинских легкоатлетов на Олимпиаде-2024.

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