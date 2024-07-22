Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.

В первый день августа в рамках Олимпийских игр в Париже будут начинаться соревнования по легкой атлетике.

Самые наши надежды на золото Олимпиады именно в этом виде, а именно на Ярославу Магучих. В целом, в Украине очень хорошие шансы показать себя как нельзя лучше в прыжковых видах, где нашу страну представят восемь спортсменов и спортсменок.

Состав сборной Украины по легкой атлетике (прыжки) на Олимпиаду

Олег Дорощук (прыжки в высоту)

Владислав Лавский (прыжки в высоту)

Андрей Проценко (прыжки в высоту)

Ирина Геращенко (прыжки в высоту)

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Юлия Левченко (прыжки в высоту)

Марина Бех-Романчук (тройной прыжок)

Ольга Корсун (тройной прыжок)

Расписание и результаты соревнований украинцев

02.08, 11:15 прыжки в высоту (женщины), квалификация

02.08, 19:15 тройной прыжок (женщины), квалификация

03.08, 21:20 тройной прыжок (женщины), финал

04.08, 19:50 прыжки в высоту (женщины), финал

07.08, 11:10 прыжки в высоту (мужчины), квалификация

10.08, 20:05 прыжки в высоту (мужчины), финал

Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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