Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
В первый день августа в рамках Олимпийских игр в Париже будут начинаться соревнования по легкой атлетике.
Самые наши надежды на золото Олимпиады именно в этом виде, а именно на Ярославу Магучих. В целом, в Украине очень хорошие шансы показать себя как нельзя лучше в прыжковых видах, где нашу страну представят восемь спортсменов и спортсменок.
Состав сборной Украины по легкой атлетике (прыжки) на Олимпиаду
- Олег Дорощук (прыжки в высоту)
- Владислав Лавский (прыжки в высоту)
- Андрей Проценко (прыжки в высоту)
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту)
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
- Юлия Левченко (прыжки в высоту)
- Марина Бех-Романчук (тройной прыжок)
- Ольга Корсун (тройной прыжок)
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 02.08, 11:15 прыжки в высоту (женщины), квалификация
- 02.08, 19:15 тройной прыжок (женщины), квалификация
- 03.08, 21:20 тройной прыжок (женщины), финал
- 04.08, 19:50 прыжки в высоту (женщины), финал
- 07.08, 11:10 прыжки в высоту (мужчины), квалификация
- 10.08, 20:05 прыжки в высоту (мужчины), финал
Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.
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