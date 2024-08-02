Левченко не вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Украинка провалила свое выступление на Играх в Париже.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко завершила свое выступление на Олимпийских игра-2024.

Спортсменка выполнила три неудачных попытки на 1,83 м.

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Таким образом, она завершила квалификацию без результата и не вышла в финал в прыжках в высоту.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 Левченко стала восьмой.

Напомним, на ISPORT доступна видео онлайн-трансляция соревнования по прыжкам в высоту, где продолжают свои выступления Магучих и Геращенко.

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