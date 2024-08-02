Магучих, Геращенко, Левченко: видео онлайн-трансляций прыжков в высоту на Олимпиаде-2024

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В пятницу, 2 августа, проходит соревнования по прыжкам в высоту на Олимпийских игра-2024.

Участие принимают три украинки: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

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Девушки будут соревноваться в квалификации за выход в финал. Всего в финал выйдут 12 спортсменов из 32, которые будут соревноваться в квалификации.

Норматив для прямого выхода в финал Олимпиады – 1.97м или отберут 12 лучших спортсменок.

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