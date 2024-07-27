Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев
В столице Франции, Париже, с 27 июля, начинаются Олимпийские игры-2024, на которых примут участие и представители Украины.
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Каждый день ISPORT знакомит своих читателей с расписанием на сегодня тех видов спорта, в которых будут представлены и наши спортсмены.
Расписание выступлений украинцев
Дзюдо
11:00 Дилшот Халматов (до 60 кг)
Стрельба
11:30 Павел Коростылев и Виктор Банкин (10 м, пневматический пистолет)
Прыжки в воду
12:00 Виктория Кесарь и Анна Письменская (3 м, синхронные прыжки, финал)
Фехтование
12:15 Влада Харькова (шпага, индивидуальные)
Фехтование
12:40 Елена Кривицкая (шпага, индивидуальные)
Теннис
13:00 Ангелина Калинина
Фехтование
13:05 Джоан Фейби Бежура (шпага, индивидуальные)
Стрельба
13:30 Елена Костевич (10 м, пневматический пистолет)
Теннис
14:30 Даяна Ястремская
Велоспорт
15:30 Юлия Бирюкова (раздельная гонка)
Теннис
16:00 Марта Костюк
Теннис
16:00 Людмила Киченок и Надежда Киченок (пары)
Гребля на байдарках и каноэ
17:00 Виктория Усс (байдарка-одиночка)
Футбол
18:00 Украина - Марокко
Настольный теннис
21:00 Соломия Братейко
Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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