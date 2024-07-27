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Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев

ISPORT рассказывает своим читателям, когда и за кем следить на Олимпийских играх.
Сегодня, 01:00
Расписание украинцев
Расписание украинцев

В столице Франции, Париже, с 27 июля, начинаются Олимпийские игры-2024, на которых примут участие и представители Украины.

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Каждый день ISPORT знакомит своих читателей с расписанием на сегодня тех видов спорта, в которых будут представлены и наши спортсмены.

Расписание выступлений украинцев

    Дзюдо
11:00    Дилшот Халматов (до 60 кг)
    Стрельба
11:30    Павел Коростылев и Виктор Банкин (10 м, пневматический пистолет)
    Прыжки в воду
12:00    Виктория Кесарь и Анна Письменская (3 м, синхронные прыжки, финал)
    Фехтование
12:15    Влада Харькова (шпага, индивидуальные)
    Фехтование
12:40    Елена Кривицкая (шпага, индивидуальные)
    Теннис
13:00    Ангелина Калинина
    Фехтование
13:05    Джоан Фейби Бежура (шпага, индивидуальные)
    Стрельба
13:30    Елена Костевич (10 м, пневматический пистолет)
    Теннис
14:30    Даяна Ястремская
    Велоспорт
15:30    Юлия Бирюкова (раздельная гонка)
    Теннис
16:00    Марта Костюк
    Теннис
16:00    Людмила Киченок и Надежда Киченок (пары)
    Гребля на байдарках и каноэ
17:00    Виктория Усс (байдарка-одиночка)
    Футбол
18:00    Украина - Марокко
    Настольный теннис
21:00    Соломия Братейко

Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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