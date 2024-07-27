Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев

ISPORT рассказывает своим читателям, когда и за кем следить на Олимпийских играх.

В столице Франции, Париже, с 27 июля, начинаются Олимпийские игры-2024, на которых примут участие и представители Украины.

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Каждый день ISPORT знакомит своих читателей с расписанием на сегодня тех видов спорта, в которых будут представлены и наши спортсмены.

Расписание выступлений украинцев

Дзюдо

11:00 Дилшот Халматов (до 60 кг)

Стрельба

11:30 Павел Коростылев и Виктор Банкин (10 м, пневматический пистолет)

Прыжки в воду

12:00 Виктория Кесарь и Анна Письменская (3 м, синхронные прыжки, финал)

Фехтование

12:15 Влада Харькова (шпага, индивидуальные)

Фехтование

12:40 Елена Кривицкая (шпага, индивидуальные)

Теннис

13:00 Ангелина Калинина

Фехтование

13:05 Джоан Фейби Бежура (шпага, индивидуальные)

Стрельба

13:30 Елена Костевич (10 м, пневматический пистолет)

Теннис

14:30 Даяна Ястремская

Велоспорт

15:30 Юлия Бирюкова (раздельная гонка)

Теннис

16:00 Марта Костюк

Теннис

16:00 Людмила Киченок и Надежда Киченок (пары)

Гребля на байдарках и каноэ

17:00 Виктория Усс (байдарка-одиночка)

Футбол

18:00 Украина - Марокко

Настольный теннис

21:00 Соломия Братейко

Также на ISPORT можно узнать расписание на другие виды спорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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