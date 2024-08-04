Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Украинка разделила награду вместе с Элеанор Паттерсон из Австралии.

В воскресенье, 4 августа, в рамках Олимпиады 2024 года состоялся финал легкой атлетики по прыжкам в высоту.

От Украины в финале оказались Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Обе украинки попали в восьмерку тех, кто преодолел планку 1,95 м. Далее по плану была планка 1,98 м.

Для Геращенко 1,95 м был лучшим результатом сезона, а потому она могла его улучшить прямо на Олимпийских играх в борьбе за медали.

К сожалению, данная планка 29-летней украинке не покорилась. Но у Ирины все равно был повод для радости, ведь она стала олимпийской призершей - на ее счету оказалась бронзовая медаль.

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Стоит отметить, что "бронзу" Геращенко разделила с представительницей Австралии Элеанор Паттерсон.

Единственные, кому удалось прыгнуть на 1,98 и 2,00 м оказались Магучих и Никола Олислагерс.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция финала легкой атлетики по прыжкам в высоту.

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