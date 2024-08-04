Ярослава Магучих - олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту 2024 года

Украинская спортсменка завоевала золотую медаль в борьбе со своей главной конкуренткой Николой Олислагерс.

В воскресенье, 4 августа, в Париже на Стад де Франс состоялся финал легкой атлетики по прыжкам в высоту в рамках Олимпийских игр 2024 года.

В финальных прыжках Украина была представлена сразу двумя спортсменками, а именно Ярославой Магучих и Ириной Геращенко.

Обе украинки были роли лидеров на протяжении всего соревнования. К сожалению, Геращенко не смогла преодолеть планку 1,98 м, но завоевала бронзовую медаль.

До отметки 2,00 м дошли лишь двое: Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Эту высоту 22-летняя украинка взяла сразу же, а австралийка - с третьей попытки.

Затем настала очередь отметки 2,02 м, где у Олислагерс возникли проблемы - она так и не смогла ее взять. А это означало лишь одно - Ярослава стала олимпийской чемпионкой, несмотря на две неудачные попытки на 2,02 м.

Свою третью попытку она решила перенести на 2,04 м. К сожалению, она Ярославе не покорилась, но спортсменка не сильно расстроилась, ведь на ее счету уже было "золото".

Стоит отметить, что для Магучих и всей Украины это первая золотая медаль по прыжкам в высоту на Олимпиадах. При этом у Ярославы есть еще "бронза" 2020 года.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами украинских спортсменов по легкой атлетике на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!