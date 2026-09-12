"Атмосфера была безумной": Геращенко прокомментировала пятое место на Абсолютном ЧМ

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко рассказала о выступлении на первом Абсолютном чемпионате мира в Будапеште и итогах сезона-2026.

Ирина Геращенко заняла пятое место в прыжках в высоту на первом Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике. Украинка преодолела 1,86 и 1,91 м, но не смогла принять высоту 1,95 м.

После завершения соревнований Геращенко рассказала, что прохладная погода в Будапеште не помешала ей показать свой результат.

"Я не успела замерзнуть — даже когда сидела в секторе, было очень горячо, потому что атмосфера была безумной", — сказала Геращенко в комментарии Суспильне Спорт.

Украинка также оценила новый формат соревнований, в котором между высотами была большая разница. По ее словам, это не послужило причиной неудачных попыток на 1,95 м.

"Я совершила достаточное количество прыжков. То, что брала со второй попытки вместо 1,96 м, я, к сожалению, не взяла 1,95 м. Будем делать выводы на следующий сезон", — отметила спортсменка.По итогам мирового рейтинга Геращенко вошла в восьмерку лучших и получила право выступить на первом Абсолютном чемпионате мира.

Подводя итоги сезона, украинка отметила важность поддержки близких.

"Я невероятно счастливый человек", — подытожила Геращенко.

Для Геращенко этот старт стал завершением особого сезона. В 2026 году украинка вернулась в соревнования после рождения дочери, трижды становилась серебряным призером этапов Бриллиантовой лиги, заняла пятое место в финале серии в Брюсселе и впервые за три года преодолела высоту 2,00 м

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