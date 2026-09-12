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Футбол

Четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20

Дончане делегировали в молодежную сборную Бразилии больше футболистов, чем любой другой клуб.
Сегодня, 11:13       Автор: Сергей Носенко
Изаке / Getty Images
Изаке / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии U-20 Паулу Виктор вызвал 26 игроков на серию товарищеских матчей в Испании. В заявку вошли сразу четыре футболиста донецкого Шахтера — Габриэл Карвалью, Изаке, Бруниньо и Лука Мейреллиш.

Шахтер стал клубом с наибольшим представительством в составе бразильской молодежной сборной. По три игрока делегировали Палмейрас и Сан-Паулу.

Сборная Бразилии проведет тренировочный сбор в Сан-Педро-дель-Пинатаре в испанской Мурсии. В рамках подготовки команда сыграет три товарищеских матча:

  • 28 сентября — Бразилия – Дания;
  • 1 октября — Бразилия – США;
  • 4 октября — Бразилия – Мексика.

Все встречи состоятся на Pinatar Arena. Эти матчи являются частью подготовки Бразилии к чемпионату Южной Америки U-20, который пройдет в январе 2027 года.

Кстати, Гол Бруно Кайседо получился одним из самых необычных в сезоне: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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