Четыре игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии U-20
Главный тренер сборной Бразилии U-20 Паулу Виктор вызвал 26 игроков на серию товарищеских матчей в Испании. В заявку вошли сразу четыре футболиста донецкого Шахтера — Габриэл Карвалью, Изаке, Бруниньо и Лука Мейреллиш.
Шахтер стал клубом с наибольшим представительством в составе бразильской молодежной сборной. По три игрока делегировали Палмейрас и Сан-Паулу.
Сборная Бразилии проведет тренировочный сбор в Сан-Педро-дель-Пинатаре в испанской Мурсии. В рамках подготовки команда сыграет три товарищеских матча:
- 28 сентября — Бразилия – Дания;
- 1 октября — Бразилия – США;
- 4 октября — Бразилия – Мексика.
Все встречи состоятся на Pinatar Arena. Эти матчи являются частью подготовки Бразилии к чемпионату Южной Америки U-20, который пройдет в январе 2027 года.
Кстати, Гол Бруно Кайседо получился одним из самых необычных в сезоне: мяч после пенальти пересек линию ворот без касания сетки.
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