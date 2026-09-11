Кривбасс — Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.

Поединок между Кривбассом и Харьковом является одним из центральных в 6-м туре чемпионата Украины.

Учитывая текущие позиции команд в чемпионате, Харьков считается фаворитом.

12.09, 13:00 | Кривбасс — Харьков

Эксперты BETKING уверены в победе Харькова. На подопечных Бартуловича можно поставить с коэффициентом 1,68, на ничью — с коэффициентом 4,25, а триумф коллектива ван Леувена оценивается коэффициентом 5,00.

Кривбасс пропускает в 8 матчах подряд. Коэффициент на то, что Харьков забьет как минимум один гол в этом матче, — 1,12; на 2 и более голов — 1,65; на 3 и более голов — 2,85.

Питер Итодо может забить свой 15-й гол в матчах УПЛ. Коэффициент на его гол — 2,10.

Владимир Виливальд может провести свой 50-й матч в чемпионате Украины, а в прошлом туре он отметился забитым мячом. Коэффициент на его гол — 16,0.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024), выданные сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!