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Футбол

Кривбасс — Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 19:15       Автор: Василий Медвидь
ФК Кривбасс
ФК Кривбасс

Поединок между Кривбассом и Харьковом является одним из центральных в 6-м туре чемпионата Украины.

Учитывая текущие позиции команд в чемпионате, Харьков считается фаворитом.

12.09, 13:00 | Кривбасс — Харьков

Эксперты BETKING уверены в победе Харькова. На подопечных Бартуловича можно поставить с коэффициентом 1,68, на ничью — с коэффициентом 4,25, а триумф коллектива ван Леувена оценивается коэффициентом 5,00.

Кривбасс пропускает в 8 матчах подряд. Коэффициент на то, что Харьков забьет как минимум один гол в этом матче, — 1,12; на 2 и более голов — 1,65; на 3 и более голов — 2,85.

Питер Итодо может забить свой 15-й гол в матчах УПЛ. Коэффициент на его гол — 2,10.

Владимир Виливальд может провести свой 50-й матч в чемпионате Украины, а в прошлом туре он отметился забитым мячом. Коэффициент на его гол — 16,0.

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