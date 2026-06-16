Ольга Харлан впервые стала матерью

Украинская шестикратная олимпийская призёрка Ольга Харлан стала мамой.

Этой радостной новостью она поделилась в своих социальных сетях. Добавим, что у неё родилась дочь, которую назвали Арианна.

Добавим, что Харлан не объявляла о завершении карьеры и взяла паузу в выступлениях из‑за беременности.

Напомним, что Ольга является самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр.

Тем временем Людмила Лузан взяла четвёртое золото на Евро‑2026.

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