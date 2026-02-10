Йоган-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку, Пидручный – лучший из украинцев

Как украинцы выступили в индивидуальной гонке?

У вторник, 10 февраля, были проведены индивидуальные соревнования по биатлону, в которых приняли участие со сборной Украины Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Украинские биатлонисты завершили гонку на следующих позициях:

18 Дмитро Пидручный

28 Виталий Мандзин

35 Антон Дудченко

65 Тарас Лесюк

Победителем стал норвежец Йоган-Олав Ботн. Для нового чемпиона-дебютанта Олимпийских игр это первая золотая медаль. Среди французов серебро завоевала Эрика Перро (+14,8), а бронзу — норвежец Штурла Легрейд (+48,3).

