Дале-Шевдаль выиграл пасьют в Рупольдинге, украинцы финишировали в зачетной зоне

В воскресенье, 18 января, состоялся заключительный старт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге - гонка преследования у мужчин.

От Украины в пасьют по итогам спринта смогли квалифицироваться два представителя - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

Читай также: Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций

Оба украинских биатлониста финишировали в зачетной зоне, сумев улучшить свои стартовые позиции. Мандзин с двумя промахами отыграл десять строчек и завершил гонку на 31-м месте, а Пидручный также с двумя штрафными кругами продемонстрировал прогресс в 20 позиций, придя к финишу 39-м.

Победитель спринта Себастьян Самуэльсон удерживал лидерство половину дистанции, однако допустил две ошибки на последнем огневом рубеже. Победу же в пасьюте одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, который на финишном круге опередил француза Эрика Перро. Третье место в борьбе с другими несколькими соперниками вырвал швед Мартин Понсилуома.

Wrapping up Ruhpolding week in style with a thrilling final loop! 👀



Johannes Dale-Skjevdal is back on top of the podium after two years, followed by Eric Perrot and Martin Ponsiluoma 🔥



📷 NordicFocus #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/dC3D8BBGgP — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 18, 2026

Кубок мира. Рупольдинг

Мужская гонка преследования

Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 30:23.9 Эрик Перро (Франция, 2+0+0+1)+4.9 Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+1) +7.5 Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+1) +8.2 Томмазо Джакомель (Италия, 1+2+1+1) +8.5 Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+1+0+2) +12.3

...

31. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+0) +1:18.3

39. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:42.9

Кубок мира по биатлону продолжится шестым этапом в чешском Новом Месте, который пройдет с 22 по 25 января и станет последним перед Олимпийскими играми.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!