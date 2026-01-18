iSport.ua
Дале-Шевдаль выиграл пасьют в Рупольдинге, украинцы финишировали в зачетной зоне

Мужская гонка преследования закрыла программу пятого этапа Кубка мира.
Сегодня, 16:48       Автор: Игорь Мищук
Йоханнес Дале-Шевдаль / Getty Images
Йоханнес Дале-Шевдаль / Getty Images

В воскресенье, 18 января, состоялся заключительный старт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге - гонка преследования у мужчин.

От Украины в пасьют по итогам спринта смогли квалифицироваться два представителя - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

Читай также: Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций

Оба украинских биатлониста финишировали в зачетной зоне, сумев улучшить свои стартовые позиции. Мандзин с двумя промахами отыграл десять строчек и завершил гонку на 31-м месте, а Пидручный также с двумя штрафными кругами продемонстрировал прогресс в 20 позиций, придя к финишу 39-м.

Победитель спринта Себастьян Самуэльсон удерживал лидерство половину дистанции, однако допустил две ошибки на последнем огневом рубеже. Победу же в пасьюте одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, который на финишном круге опередил француза Эрика Перро. Третье место в борьбе с другими несколькими соперниками вырвал швед Мартин Понсилуома.

Кубок мира. Рупольдинг
Мужская гонка преследования

  1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 30:23.9
  2. Эрик Перро (Франция, 2+0+0+1)+4.9
  3. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+1) +7.5
  4. Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+1) +8.2
  5. Томмазо Джакомель (Италия, 1+2+1+1) +8.5
  6. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+1+0+2) +12.3

...

31. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+0) +1:18.3
39. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:42.9

Кубок мира по биатлону продолжится шестым этапом в чешском Новом Месте, который пройдет с 22 по 25 января и станет последним перед Олимпийскими играми.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

