Дале-Шевдаль выиграл пасьют в Рупольдинге, украинцы финишировали в зачетной зоне
В воскресенье, 18 января, состоялся заключительный старт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге - гонка преследования у мужчин.
От Украины в пасьют по итогам спринта смогли квалифицироваться два представителя - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
Оба украинских биатлониста финишировали в зачетной зоне, сумев улучшить свои стартовые позиции. Мандзин с двумя промахами отыграл десять строчек и завершил гонку на 31-м месте, а Пидручный также с двумя штрафными кругами продемонстрировал прогресс в 20 позиций, придя к финишу 39-м.
Победитель спринта Себастьян Самуэльсон удерживал лидерство половину дистанции, однако допустил две ошибки на последнем огневом рубеже. Победу же в пасьюте одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, который на финишном круге опередил француза Эрика Перро. Третье место в борьбе с другими несколькими соперниками вырвал швед Мартин Понсилуома.
Кубок мира. Рупольдинг
Мужская гонка преследования
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 30:23.9
- Эрик Перро (Франция, 2+0+0+1)+4.9
- Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+1) +7.5
- Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+1) +8.2
- Томмазо Джакомель (Италия, 1+2+1+1) +8.5
- Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+1+0+2) +12.3
...
31. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+0) +1:18.3
39. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:42.9
Кубок мира по биатлону продолжится шестым этапом в чешском Новом Месте, который пройдет с 22 по 25 января и станет последним перед Олимпийскими играми.
