Голливудский режиссер подал иск против команды Формулы-1

Майкл Бэй обвинил Кадиллак в краже.
Вчера, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Бэй / Getty Images
Майкл Бэй / Getty Images

Звездный режиссер Майкл Бэй подал в суд против Кадиллак, пишет GPblog.

По словам режиссера, новичок Формулы-1 "украл" идеи и работу Бэя во время создания рекламного ролика.

Якобы изначально Кадиллак нанял режиссера для создания ролика для презентации новой ливреи, однако в итоге уволил его.

Однако в итоге команда использовала все наработки Бэя, по сути, сняв его ролик но без него самого.

Режиссер оцени ущерб в полтора млн долларов, которые теперь требует через суд.

Ранее также сообщалось, что Sky Sports покажет тесты в Бахрейне, но с нюансом.

