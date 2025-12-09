iSport.ua
Валттери Боттас официально начал работу в составе команды Кадиллак

Пилот впервые посетил базу.
Сегодня, 17:48
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Пилот Валттери Боттас после Гран-при Абу-Даби выполнил все контрактные обязательства перед Мерседесом, чтобы официально приступить к работе в составе американской команды.

Для Autosport финский гонщик прокомментировал начало подготовки к новому сезону:

"Я очень рад наконец-то начать работу в качестве гонщика Кадиллака. Для меня это момент гордости, который знаменует начало новой главы в моей карьере в составе команды, которая только начинает свой путь в Формуле-1. Впереди нас ждет много работы, так что я постараюсь использовать весь свой опыт, чтобы помочь команде теперь, когда я в полной мере влился в ее состав.

Возможность видеть первые шаги команды, когда всё только начинает складываться воедино, — это всегда особенный момент и особенные ощущения, которые позволяют понять динамику развития проекта. Я с нетерпением жду начала сезона и возможности снова участвовать в гонках", — цитируют слова Боттаса.

Добавим, что в ближайшее время ожидается отставка советника Ред Булл.

