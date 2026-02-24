Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1

Босс Кадиллак Марио Андретти прокомментировал предстоящий старт его команды в Формуле-1.

Функционер убежден, что было выбрано лучшее время для введения 11-й команды.

Несмотря на то, что все команды начнут с условного нуля из-з нового регламента, в Кадиллак не питают иллюзий относительно будущей борьбы.

Нет никаких иллюзий. Вы боретесь с лучшими на планете и хотите быть среди них. Конечно, здесь есть куда расти. Но все готовы рискнуть. В этом и прелесть: выезжайте на трассу и устраивайте настоящую шумиху.

Каждый раз, когда я хочу узнать о прогрессе команды и ее делах, я звоню Грэму. Либо он звонит мне, и я просто делюсь с ним своими мыслями. У нас хорошие, стабильные отношения. Он мой незаменимый помощник