Босс Кадиллак: Мы выбрали лучший момент для присоединения к Формуле-1

Марио Андретти ожидает шоу.
Сегодня, 18:07       Автор: Андрей Безуглый
Марио Андретти / Getty Images
Босс Кадиллак Марио Андретти прокомментировал предстоящий старт его команды в Формуле-1.

Функционер убежден, что было выбрано лучшее время для введения 11-й команды.

Несмотря на то, что все команды начнут с условного нуля из-з нового регламента, в Кадиллак не питают иллюзий относительно будущей борьбы.

Я считаю, что мы выбрали наилучший момент для присоединения к чемпионату. Когда меняются правила, все начинают с нуля.

Нет никаких иллюзий. Вы боретесь с лучшими на планете и хотите быть среди них. Конечно, здесь есть куда расти. Но все готовы рискнуть. В этом и прелесть: выезжайте на трассу и устраивайте настоящую шумиху.

Каждый раз, когда я хочу узнать о прогрессе команды и ее делах, я звоню Грэму. Либо он звонит мне, и я просто делюсь с ним своими мыслями. У нас хорошие, стабильные отношения. Он мой незаменимый помощник

Ранее также Кристиан Хорнер прокомментировал свое увольнение.

