Перес и Боттас получили гоночных инженеров в Кадиллак

Конюшня Кадиллак продолжила заполнять вакансии. Гонщики команды Серхио Перес и Валттери Боттас узнали имена гоночных инженеров, сообщает PlanetF1.

Мексиканец в новом сезоне будет работать с Карло Пасетти, ранее бывшим перформанс-инженером Астон Мартин. В свою очередь финский пилот будет взаимодействовать с Джоном Ховардом. Он был гоночным инженером в Альпин.

Кадиллак – первый за длительное время дебютант Формулы-1. Американская конюшня в сезоне-2026 будет использовать двигатели Феррари. Впоследствии команда станет заводской.

К слову, ранее Кадиллак прошел краш-тесты чемпионата.

