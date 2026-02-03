Милан уверенно переиграл Болонью

"Россонери" не отпускают соседей из Интера.

Подопечные Массимилиано Аллегри выглядели острее с первых минут. На стартовом отрезке моменты упустили Лофтус-Чик и Фофана. Но на 20-й минуте атака Милана достигла успеха – Лофтус-Чик из центра штрафной отправил мяч в сетку.

"Россоблу" попытались восстановить статус-кво. Болонья больше владела мячом, но до опасности дело доходило редко. Милан же удвоил преимущество перед перерывом. Нкунку реализовал одиннадцатиметровый, который сам и заработал.

Все вопросы об итоге противостояния "россонери" сняли на старте второго тайма. И снова Милан забил после ошибки обороны. Миранда неудачно бросил из-за боковой, Рабьо подхватил мяч, продвинулся вперед и сделал счет разгромным.

Остальное время 45-минутки превратилось в формальность. Милан сохранил преимущество и набрал 50 очков. "Россонери" отстают на пять пунктов от миланского Интера наверху турнирной таблицы. Болонья осталась десятой (30 очков).

Статистика матча Болонья – Милан 23-го тура чемпионата Италии

Болонья – Милан – 0:3

Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пенальти), Рабьо, 48

Ожидаемые голы (xG): 0.45 - 2.62

Владение мячом: 54 % - 46 %

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 5 - 0

Фолы: 14 - 10

