Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ

"Россонери" забраковали потенциального новичка.
Сегодня, 16:56       Автор: Антон Федорцив
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Нападающий лондонского Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета не перейдет в Милан. Итальянский гранд передумал покупать француза, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Менеджмент "россонери" решил отказаться от форварда после дополнительной оценки. Скорее всего, Милан насторожили результаты медосмотра Матета. Ранее клубы согласовали трансфер за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Матетта сыграл 34 поединка во всех турнирах, в которых оформил 10 голов. Контракт нападающего с Пэлас действует до лета 2027 года. Раньше интерес к французу приписывали туринскому Ювентусу.

Кстати, флорентийская Фиорентина близка к трансферу защитника Ювентуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета

