Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ

Нападающий лондонского Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета не перейдет в Милан. Итальянский гранд передумал покупать француза, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Менеджмент "россонери" решил отказаться от форварда после дополнительной оценки. Скорее всего, Милан насторожили результаты медосмотра Матета. Ранее клубы согласовали трансфер за 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Матетта сыграл 34 поединка во всех турнирах, в которых оформил 10 голов. Контракт нападающего с Пэлас действует до лета 2027 года. Раньше интерес к французу приписывали туринскому Ювентусу.

Кстати, флорентийская Фиорентина близка к трансферу защитника Ювентуса.

