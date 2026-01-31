Хосе Хименес может продолжить карьеру в Серии А

Милан добавил Хосе Хименеса в шорт-лист, сообщает AS.

Клуб из Серии А хочет приобрести защитника мадридского Атлетико, однако матрасники не собираются продавать 31-летнего уругвайца.

Отмечается, что Милан уже сделал запрос по игроку, но о начале переговоров пока речи не идет, поскольку подписание планируется летом.

Издание добавляет, что трансфер обойдется черно-красным дешевле 30 миллионов евро. Контракт Хименеса с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Тем временем Рауль Асенсио также заинтересовал одну из команд Серии А.

