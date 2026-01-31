iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лацио - Дженоа 3:2: видео голов и лучших моментов матча 30.01.2026

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Серии А с участием украинского полузащитника.
Сегодня, 00:45       Автор: Игорь Мищук
Дженоа потерпела поражение от Лацио / Getty Images
Дженоа потерпела поражение от Лацио / Getty Images

В пятницу, 30 января, Лацио встречался на своем поле с Дженоа в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского при его непосредственном участии сумела отыграть отставание в два мяча, однако не удержала ничейный результат, уступив в итоге 2:3.

Читай также: Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио

После безголевого первого тайма Лацио повел в противостоянии в начале второй половины встречи благодаря реализованному Педро Родригесом пенальти, а вскоре Кеннет Тейлор удвоил преимущество "бьянкочелести".

Тем не менее на 67-й минуте Малиновский вернул Дженоа в игру. После удара украинца мяч угодил в руку защитнику римлян, а сам Руслан успешно пробил одиннадцатиметровый. А на 75-й минуте украинский полузащитник решился исполнить  "сухой лист", отправив мяч прямым ударом в створ ворот с углового. Голкипер спас, однако на добивании сыграл Витинья и сравнял счет.

Все же на десятой компенсированной минуте Данило Катальди вырвал победу для Лацио, реализовав еще один пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лацио - Дженоа в 23-м туре Серии А:

Лацио - Дженоа 3:2

Голы: Педро, 56 (пен.), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен.) - Малиновский, 67 (пен.), Витинья, 75

Лацио: Проведель - Марушич, Хила, Провстгор, Пеллегрини (Тавареш, 82) - Тейлор (Деле-Баширу, 81), Катальди, Башич - Исаксен (Нослин, 88), Педро (Канчельери, 73), Мальдини (Ратков, 73).

Дженоа: Бейлов - Маркандалли, Эстигор, Васкес - Нортон-Каффи, Малиновский (Мазини, 87), Френдруп, Эллертссон, Мартин (Мессиас, 68) - Коломбо (Экубан, 80), Оливейра (Корне, 81).

Предупреждения: Проведель, Пеллегрини - Малиновский, Эстигор, Нортон-Каффи.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио дженоа чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский видео голов обзор матча видео матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио
Лига Европы: стало известно расписание стыковых матчей Лига Европы: стало известно расписание стыковых матчей
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа

Видео

Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа
Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Лацио и товарищеские матчи УПЛ
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:20
Лига Европы: стало известно расписание стыковых матчей
Лига Чемпионов01:10
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
Европа00:45
Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа
Вчера, 23:58
Европа23:58
Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио
Европа23:30
Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа
Украина22:59
Заря подписала хорватского вингера
Биатлон22:23
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса подтвердила намерение завершить карьеру
Украина21:45
УХЛ: Кременчуг одержал победу над Штормом
Украина21:36
Вратарь сборной Украины в свой день рождения во второй раз стал отцом
Европа20:55
Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK