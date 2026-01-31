Лацио - Дженоа 3:2: видео голов и лучших моментов матча 30.01.2026

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Серии А с участием украинского полузащитника.

В пятницу, 30 января, Лацио встречался на своем поле с Дженоа в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского при его непосредственном участии сумела отыграть отставание в два мяча, однако не удержала ничейный результат, уступив в итоге 2:3.

Читай также: Гол Малиновского не уберег Дженоа от поражения Лацио

После безголевого первого тайма Лацио повел в противостоянии в начале второй половины встречи благодаря реализованному Педро Родригесом пенальти, а вскоре Кеннет Тейлор удвоил преимущество "бьянкочелести".

Тем не менее на 67-й минуте Малиновский вернул Дженоа в игру. После удара украинца мяч угодил в руку защитнику римлян, а сам Руслан успешно пробил одиннадцатиметровый. А на 75-й минуте украинский полузащитник решился исполнить "сухой лист", отправив мяч прямым ударом в створ ворот с углового. Голкипер спас, однако на добивании сыграл Витинья и сравнял счет.

Все же на десятой компенсированной минуте Данило Катальди вырвал победу для Лацио, реализовав еще один пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лацио - Дженоа в 23-м туре Серии А:

Лацио - Дженоа 3:2

Голы: Педро, 56 (пен.), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен.) - Малиновский, 67 (пен.), Витинья, 75

Лацио: Проведель - Марушич, Хила, Провстгор, Пеллегрини (Тавареш, 82) - Тейлор (Деле-Баширу, 81), Катальди, Башич - Исаксен (Нослин, 88), Педро (Канчельери, 73), Мальдини (Ратков, 73).

Дженоа: Бейлов - Маркандалли, Эстигор, Васкес - Нортон-Каффи, Малиновский (Мазини, 87), Френдруп, Эллертссон, Мартин (Мессиас, 68) - Коломбо (Экубан, 80), Оливейра (Корне, 81).

Предупреждения: Проведель, Пеллегрини - Малиновский, Эстигор, Нортон-Каффи.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!