Малиновский отличился голом во втором подряд матче Дженоа

Украинский полузащитник реализовал пенальти в поединке с Лацио.
Вчера, 23:30       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В пятницу, 30 января, Лацио встречался на своем поле с Дженоа в матче 23-го тура итальянской Серии А.

Украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский вышел на эту игру в стартовом составе и во втором тайме помог свое команде сократить отставание.

Читай также: Малиновский забил Болонье роскошной "пушкой" со штрафного

При счете 2:0 в пользу Лацио после удара украинца мяч угодил в руку соперника в штрафной римлян, за что был назначен пенальти. Сам украинский хавбек взялся исполнить одиннадцатиметровый удар и успешно его реализовал.

Напомним, что в предыдущем туре Малиновский роскошным ударом со штрафного также положил начало камбэку в поединке с Болоньей (3:2).

Всего на счету украинца теперь четыре гола и три ассиста в 22 матчах за Дженоа в нынешнем сезоне.

Ранее Малиновский оценил свой безумный гол со штрафного в матче с Болоньей.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио дженоа чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский

