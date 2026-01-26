iSport.ua
"Взял на себя ответственность": Малиновский оценил свой безумный гол со штрафного

Украинец поделился впечатлениями от результативного удара и волевой победы над Болоньей.
Сегодня, 11:28       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский забил Болонье / Getty Images
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский высказался о своем фантастическом голе со штрафного в матче 22-го тура Серии А с Болоньей.

Накануне "грифоны" одержали над соперником победу 3:2, а украинец вышел на поле на 55-й минуте при счете 0:2 и своим результативным ударом положил начало камбэку.

Читай также: Малиновский забил Болонье роскошной "пушкой" со штрафного

"Я колебался, подать ли в центр, или пробить напрямую, но тогда подошел Жуниор Мессиас и сказал мне пробить, потому что Равалья только что вышел на поле. Я посмотрел на скамейку запасных и на тренера Де Росси, но не получил ответа, поэтому взял на себя ответственность и пробил.

Я посвящаю этот гол своей семье, которая не могла быть на стадионе, и своей жене, которая всегда говорит мне пробивать.

Этот гол был очень важным, потому что вернул нас в игру. Это победа, которая имеет большое значение с психологической точки зрения, для турнирной таблицы, а также для болельщиков, которые не часто видели наши победы на домашнем стадионе", - приводит слова Малиновского Il Secolo XIX.

Напомним, ранее Малиновский побил рекорд Андрея Шевченко в Серии А.

Источник видео: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский

