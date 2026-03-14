Судьба Тудора решится в воскресенье с Ливерпулем

Руководство Тоттенхэма ищет замену Игорю Тудору.

Боссы шпор уже сообщили хорватскому специалисту, что результат матча против Ливерпуля повлияет на то, останется ли он у руля или нет.

Как сообщает The Athletic, если Тудор уйдет после неудачного воскресного матча, лондонской команде придется выбирать:

придерживаться первоначального плана с временным тренером до лета или назначить более опытного наставника на более длительный срок.

На данный момент источник отмечает, что кандидата на замену хорватскому наставнику нет.

Тем временем голкипер Атлетико Мадрид получил травму и может пропустить ответный матч против Тоттенхэма в рамках Лиги чемпионов.

