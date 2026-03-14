Украина получила первую медаль в лыжной гонке

В субботу, 14 марта, состоялась паралыжная гонка в рамках Паралимпиады, которая проходила в формате смешанной эстафеты.

Участие в гонке от нашей национальной сборной принимали Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко, и "сине-желтые" сумели финишировать вторыми.

Паралимпиада-2026. Паралыжная гонка (смешанная эстафета)

США - 23:24.2

Украина - +12.5

Китай - +32.3

Для Украины это первая награда Паралимпийских игр-2026 в паралыжном спорте.

Также эта серебряная медаль стала семнадцатой в общей сложности для Украины на Паралимпийских играх-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!