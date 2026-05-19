iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Неймар поедет на ЧМ: Бразилия представила заявку на мундиаль

Карло Анчелотти определился с составом.
Сегодня, 00:15       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сборная Бразилии представила заявку на ЧМ-2026.

Главным сюрпризом стало то, что Карло Анчелотти все же решил вызвать лучшего форварда "селесао" Неймара.

Также в заявке есть два игрока из зенита, немало ветеранов и немного молодой крови.

Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вратари

  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Эдерсон (Фенербахче)
  • Вевертон (Гремио)

Защитники

  • Алекс Сандро (Фламенго)
  • Бремер (Ювентус)
  • Данило Луис (Фламенго)
  • Дуглас Сантос (зенит)
  • Габриэл Магальяйнс (Арсенал)
  • Роджер Ибаньес (Аль-Ахли)
  • Лео Перейра (Фламенго)
  • Маркиньос (Пари Сен-Жермен)
  • Весли (Рома)

Полузащитники

  • Бруно Гимарайнш (Ньюкасл Юнайтед)
  • Каземиро (Манчестер Юнайтед)
  • Данило Сантос (Ботафого)
  • Фабиньо (Аль-Иттихад)
  • Лукас Пакета (Фламенго)

Нападающие

  • Эндрик (Лион)
  • Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • Игорь Тьяго (Брентфорд)
  • Луис Энрике (зенит)
  • Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
  • Неймар (Сантос)
  • Рафинья (Барселона)
  • Райан (Борнмут)
  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

Ранее также свою заявку представила сборная Хорватии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги
Ювентус хочет подписать талантливого защитника Ювентус хочет подписать талантливого защитника
Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока
Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:15
Неймар поедет на ЧМ: Бразилия представила заявку на мундиаль
Вчера, 23:57
Европа23:57
Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги
Европа23:20
Ювентус хочет подписать талантливого защитника
Европа22:50
Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока
Европа22:25
Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона
Теннис22:00
Калинина успешно стартовала на турнире в Марокко
Европа и мир21:45
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия добыли разгромные победы
Европа20:59
У Переса появился соперник на выборах
Украина20:05
Сборная Украины опубликовала заявку на товарищеские матчи
Формула 119:40
Руководитель Хаас раскрыл планы команды на Гран-при Канады
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK