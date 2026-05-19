Неймар поедет на ЧМ: Бразилия представила заявку на мундиаль
Карло Анчелотти определился с составом.
Сборная Бразилии представила заявку на ЧМ-2026.
Главным сюрпризом стало то, что Карло Анчелотти все же решил вызвать лучшего форварда "селесао" Неймара.
Также в заявке есть два игрока из зенита, немало ветеранов и немного молодой крови.
Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2026
Вратари
- Алиссон (Ливерпуль)
- Эдерсон (Фенербахче)
- Вевертон (Гремио)
Защитники
- Алекс Сандро (Фламенго)
- Бремер (Ювентус)
- Данило Луис (Фламенго)
- Дуглас Сантос (зенит)
- Габриэл Магальяйнс (Арсенал)
- Роджер Ибаньес (Аль-Ахли)
- Лео Перейра (Фламенго)
- Маркиньос (Пари Сен-Жермен)
- Весли (Рома)
Полузащитники
- Бруно Гимарайнш (Ньюкасл Юнайтед)
- Каземиро (Манчестер Юнайтед)
- Данило Сантос (Ботафого)
- Фабиньо (Аль-Иттихад)
- Лукас Пакета (Фламенго)
Нападающие
- Эндрик (Лион)
- Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- Игорь Тьяго (Брентфорд)
- Луис Энрике (зенит)
- Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
- Неймар (Сантос)
- Рафинья (Барселона)
- Райан (Борнмут)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)
Ранее также свою заявку представила сборная Хорватии.
