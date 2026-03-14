Финалиссима может быть проведена в формате двух матчей
Финалиссима Аргентины и Испании пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Однако отмечается, что представители Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) заявили о желании провести двухматчевое противостояние с Испанией, сначала на Сантьяго Бернабеу, а затем на Монументале в Буэнос-Айресе.
Отмечается также, что Аргентина заявила о нежелании играть в Испании, поскольку из-за проведения матча испанская сборная будет считаться домашней командой.
SIGUE LA INCERTIDUMBRE POR LA SEDE DE LA FINALISSIMA 👀— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026
Cuenta @caminocristiann que desde la Selección Argentina analizan proponer disputar dos partidos ante España: primero en el Santiago Bernabéu y luego en el Monumental.
🇦🇷 🇪🇸🏆 La finalissima está pactada para el próximo… pic.twitter.com/OxsPLYKs6T
AFA также предлагает Лиссабон и Лондон в качестве потенциальных мест проведения.
