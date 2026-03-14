Калинина одолела полячку и вышла в финал WTA 125

Теперь готовится к поединку с Зиданшек.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

В субботу, 14 марта, прошёл полуфинальный матч турнира WTA 125 в Анталии (Турция).

Украинская теннисистка Ангелина Калинина дошла до полуфинала, где смогла обыграть польскую спортсменку Катажину Каву.

Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Ангелина сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и отыграла 2 из 4 брейк-пойнтов. Также Калинина выиграла 12 из 19 геймов.

Megasaray Hotels Open. Полуфинал:
Ангелина Калинина (Украина, SE) – Катажина Кава (Польша) 6:3, 6:4.

В финале украинка встретится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

