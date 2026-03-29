Калинина уступила в финале турнира в Дубровнике

Серия побед украинки прервалась.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Ангелина Калинина / Getty Images
На турнире WTA 125 в хорватском Дубровнике состоялся финальный поединок.

Украинка Ангелина Калинина встречалась с испанкой Ласаро Гарсией.

Калинина начала очень хорошо, спокойно выиграв первый сет. Но во втором Гарсия сумела переломить ход матча, а затем и дожать украинку.

Стоит отметить, что к финалу Калинина подходила с повторением личного рекорда в 14 побед подряд. Новый рекорд установить, увы, не удалось.

WTA 125. Дубровник, финал

Ласаро Гарсия (Испания) — Ангелина Калинина (Украина) 2:1 (3:6, 6:4, 6:3)

