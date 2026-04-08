Калинина оформила победу в основной сетки турнира в Линце

Украинка одолела Панну Удварди.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла первый матч в основной сетке турнира в Линце.

Напомним, что украинка проиграла в финале квалификации александре саснович, однако прошла в качестве "лаки-лузера".

Первой соперницей Калининой стала представительница Венгрии Панна Удварди.

В первом сете Удварди сумела выбороть себе очко, выиграв со счетом 5:7, однако далее Калинина забрала оба сета и прошла дальше.

WTA 500. Линц, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Панна Удварди (Венгрия) 2:1 (5:7, 6:1, 6:0)

Статьи по теме

Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер" Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
Калинина уступила в финале турнира в Дубровнике Калинина уступила в финале турнира в Дубровнике
Калинина выиграла второй подряд турнир в Анталье Калинина выиграла второй подряд турнир в Анталье
Калинина одолела полячку и вышла в финал WTA 125 Калинина одолела полячку и вышла в финал WTA 125

Видео

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: Барселона - Атлетико и ПСЖ - Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов, матч Лиги Европы
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
просмотров

Последние новости

Теннис19:20
Калинина оформила победу в основной сетки турнира в Линце
Европа17:45
Забарный может получить в партнеры еще одного росиянина
Другие16:58
Украина уступила Швеции на квалификации Евро-2026 по гандболу
Европа16:25
Моуринью заявил, что не хотел бы выпускать некоторых своих игроков
Теннис16:10
Ястремская вылетела с турнира в Линце
Бокс14:58
"Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры
Европа14:29
Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната
Европа13:58
Матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания в связи со смертью Луческу
Украина13:15
Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ
Украина12:40
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
