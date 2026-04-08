Калинина оформила победу в основной сетки турнира в Линце

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла первый матч в основной сетке турнира в Линце.

Напомним, что украинка проиграла в финале квалификации александре саснович, однако прошла в качестве "лаки-лузера".

Первой соперницей Калининой стала представительница Венгрии Панна Удварди.

В первом сете Удварди сумела выбороть себе очко, выиграв со счетом 5:7, однако далее Калинина забрала оба сета и прошла дальше.

WTA 500. Линц, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Панна Удварди (Венгрия) 2:1 (5:7, 6:1, 6:0)

