Калинина выиграла второй подряд турнир в Анталье

Украинская теннисистка уверенно разобралась в финале со словенской соперницей.

В воскресенье, 15 марта, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№189 WTA) второй раз подряд стала победительницей турнира WTA 125 в турецкой Анталье.

В финальном поединке украинка встречалась со словенкой Тамарой Зиданшек (№148 WTA) и уверенно обыграла соперницу в двух сетах.

В первой партии украинская теннисистка не отдала оппонентке ни одного гейма, а вторую забрала со счетом 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. Калинина выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Анталья, Турция

WTA 125, грунт

Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Тамара Зиданшек (Словения) 6:0, 6:3

Для Калининой этот титул стал четвертым на турнирах WTA 125. Кроме предыдущей победы в Анталье, украинка также становилась победительницей соревнований в Лиможе в 2022 и 2025 годах.

Напомним, что Калинина сыграла в трех подряд финалах в Анталье. Две недели назад украинская теннисистка уступила японке Моюке Учидзиме, а на прошлой неделе обыграла в решающем противостоянии соотечественницу Александру Олийникову.

