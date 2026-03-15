iSport.ua
Русский Українська

Калинина выиграла второй подряд турнир в Анталье

Украинская теннисистка уверенно разобралась в финале со словенской соперницей.
Сегодня, 11:58       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images

В воскресенье, 15 марта, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№189 WTA) второй раз подряд стала победительницей турнира WTA 125 в турецкой Анталье.

В финальном поединке украинка встречалась со словенкой Тамарой Зиданшек (№148 WTA) и уверенно обыграла соперницу в двух сетах.

Читай также: Калинина одержала победу в финале третьего турнира в Анталье

В первой партии украинская теннисистка не отдала оппонентке ни одного гейма, а вторую забрала со счетом 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут. Калинина выполнила две подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

Анталья, Турция
WTA 125, грунт
Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Тамара Зиданшек (Словения) 6:0, 6:3

Для Калининой этот титул стал четвертым на турнирах WTA 125. Кроме предыдущей победы в Анталье, украинка также становилась победительницей соревнований в Лиможе в 2022 и 2025 годах.

Напомним, что Калинина сыграла в трех подряд финалах в Анталье. Две недели назад украинская теннисистка уступила японке Моюке Учидзиме, а на прошлой неделе обыграла в решающем противостоянии соотечественницу Александру Олийникову.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

Статьи по теме

Калинина одержала победу в финале третьего турнира в Анталье Калинина одержала победу в финале третьего турнира в Анталье
Калинина одолела полячку и вышла в финал WTA 125 Калинина одолела полячку и вышла в финал WTA 125
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
Формула 1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формула 1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Барселоны, Милана
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 112:59
Формула 1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии
Украина12:40
УПЛ: Эпицентр сыграет против Руха, Колос встретится с Зарей, а Шахтер - с Металлистом 1925
Формула 112:35
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 112:30
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Теннис12:10
Калинина одержала победу в финале третьего турнира в Анталье
Теннис11:58
Калинина выиграла второй подряд турнир в Анталье
Формула 111:30
Гран-при Китая: Антонелли одержал дебютную победу, Хэмилтон взял первый подиум с Феррари
Формула 111:12
Антонелли одержал первую победу в Формуле 1 на Гран-при Китая
НХЛ10:40
НХЛ: Баффало по буллитах обыграл Торонто, Даллас одержал победу над Детройтом
НБА09:58
НБА: Лейкерс в овертайме одолели Денвер, Бостон с Шульгой обыграл Вашингтон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK