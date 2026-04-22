Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде
В среду, 22 апреля, украинская теннисистка Александра Олийникова (№70 WTA) сыграла свой матч первого круга турнира WTA 1000 в Мадриде, потерпев поражение.
Украинка встречалась со швейцаркой Симоной Вальтерт (№97 WTA) и в первом сете уступила со счетом 5:7, а во второй партии и вовсе не смогла взять ни одного гейма - 0:6.
Читай также: Стародубцева пробилась во второй круг турнира в Мадриде
Матч продолжался 1 час 30 минут. Украинская теннисистка не подавала навылет, не совершала двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов.
WTA 1000, Мадрид, Испания
Первый круг
Александра Олийникова (Украина) - Симона Вальтерт (Швейцария) 5:7, 0:6
Ранее сообщалось, что украинка Дарья Снигур добыла дебютную победу в основе турнира WTA 1000, преодолев первый круг соревнований в Мадриде.
