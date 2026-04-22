Олийникова проиграла с "баранкой" в первом круге турнира в Мадриде

В среду, 22 апреля, украинская теннисистка Александра Олийникова (№70 WTA) сыграла свой матч первого круга турнира WTA 1000 в Мадриде, потерпев поражение.

Украинка встречалась со швейцаркой Симоной Вальтерт (№97 WTA) и в первом сете уступила со счетом 5:7, а во второй партии и вовсе не смогла взять ни одного гейма - 0:6.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Украинская теннисистка не подавала навылет, не совершала двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

WTA 1000, Мадрид, Испания

Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Симона Вальтерт (Швейцария) 5:7, 0:6

Ранее сообщалось, что украинка Дарья Снигур добыла дебютную победу в основе турнира WTA 1000, преодолев первый круг соревнований в Мадриде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!