Оценка Малиновского в игре против Роми

Накануне прошёл матч Дженоа - Рома, в котором Руслан Малиновский принял участие в игре 28-го тура Серии А.

Украинский хавбек вышел на поле на 64-й минуте матча. За это время он 20 раз коснулся мяча и нанёс 1 удар в створ ворот из пределов штрафной площадки.

Также он упустил 1 голевой момент, выиграл 1 дуэль из 3 (33%), отдал 6 точных передач из 12 попыток (50%) и совершил 1 вынос мяча.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored поставили Руслану оценки 7,2 и 6,3 соответственно.

К слову, чем завершился матч и кто стал победителем на Стадио Луиджи Феррарис

