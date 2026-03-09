iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Малиновского в игре против Роми

Появился на поле во втором тайме.
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Руслана Малиновский / Getty Images
Руслана Малиновский / Getty Images

Накануне прошёл матч Дженоа - Рома, в котором Руслан Малиновский принял участие в игре 28-го тура Серии А.

Украинский хавбек вышел на поле на 64-й минуте матча. За это время он 20 раз коснулся мяча и нанёс 1 удар в створ ворот из пределов штрафной площадки.

Также он упустил 1 голевой момент, выиграл 1 дуэль из 3 (33%), отдал 6 точных передач из 12 попыток (50%) и совершил 1 вынос мяча.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored поставили Руслану оценки 7,2 и 6,3 соответственно.

К слову, чем завершился матч и кто стал победителем на Стадио Луиджи Феррарис, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Дженоа с Малиновским нанесла поражение Роме Дженоа с Малиновским нанесла поражение Роме
Дженоа с Малиновским одержала разгромную победу над Торино Дженоа с Малиновским одержала разгромную победу над Торино
Дженоа с голом Малиновского и в большинстве не удержала ничью против Наполи Дженоа с голом Малиновского и в большинстве не удержала ничью против Наполи
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет в Кубке Англии, а также состоятся два матча УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

НХЛ09:43
НХЛ: Питтсбург вырвал победу у Бостона, Колорадо одолел Миннесоту
НБА09:11
НБА: Лейкерс победили Нью-Йорк, Кливленд проиграл Бостону
Европа08:34
Ямаль побил рекорд Месси и Роналду по голам
Европа08:10
Тоттенхэм нашел тренеров на случай отставки Тудора
Европа07:39
Оценка Малиновского в игре против Роми
Европа07:15
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет в Кубке Англии, а также состоятся два матча УПЛ
Вчера, 23:55
Европа23:55
Милан второй раз в сезоне взял верх над Интером в дерби
Олимпийские игры23:38
Украина опустилась на второе место медального зачета Паралимпиады-2026
Украина23:00
Суперлига: Днепр победил Говерлу, Запорожье обыграло Старый Луцк
Европа22:35
Бенфика с Трубиным спаслась от поражения в матче с Порту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK