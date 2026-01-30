Лацио - Дженоа 3:2: обзор матча и результат игры 30.01.2026

Генуэзцы отыграли два мяча, но римляне вырвали победу под занавес встречи.

В пятницу, 30 января, Лацио принимал на своем поле Дженоа в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси сумели совершить камбэк, уступая в два мяча, однако не удержали ничейный результат, потерпев итоговое поражение со счетом 2:3.

Первый тайм соперники провели без забитых мячей, однако порадовали зрителей драматичной и результативной второй половиной встречи. Счет в поединке открыли хозяева поля, заработав пенальти, который на 56-й минуте реализовал Педро Родригес. А спустя шесть минут преимущество римлян удвоил Кеннет Тейлор, успешно пробив низом из центра штрафной.

Однако уже вскоре после удара Руслана Малиновского из-за пределов штрафной мяч угодил в руку защитнику Лацио. Игроки Дженоа бросились требовать пенальти, а украинец еще и заработал предупреждение за споры с арбитром, однако все же право на одиннадцатиметровый удар отстоял. После консультации с VAR рефери указал на точку. Сам Малиновский взялся исполнить пенальти - голкипер хоть и дотянулся до мяча, но не смог отразить мощный удар украинского хавбека под левую стойку.

Поучаствовал Малиновский и во втором голе Дженоа. На 75-й минуте украинский полузащитник попытался поразить ворота соперника прямым ударом с углового с правого фланга, голкипер спас, однако первым на добивании был Витинья, восстановив паритет в матче.

Тем не менее под занавес встречи Лацио все же удалось вырвать победу. Хозяева поля получили право на еще один пенальти за игру рукой в своей штрафной Лео Эстигора, а удар с точки на десятой компенсированной минуте реализовал Данило Катальди.

Малиновский же в этом матче был заменен на 87-й минуте, уступив место на поле Патрицио Мазини.

Набрав 32 очка, Лацио занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице Серии А. Дженоа с 23 баллами расположилась на 16-й позиции.

Статистика матча Лацио - Дженоа 23-го тура чемпионата Италии

Лацио - Дженоа 3:2

Голы: Педро, 56 (пен.), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен.) - Малиновский, 67 (пен.), Витинья, 75

Ожидаемые голы (xG): 2.01 - 1.58

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 14 - 16

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 5 - 3

Фолы: 12 - 12

Лацио: Проведель - Марушич, Хила, Провстгор, Пеллегрини (Тавареш, 82) - Тейлор (Деле-Баширу, 81), Катальди, Башич - Исаксен (Нослин, 88), Педро (Канчельери, 73), Мальдини (Ратков, 73).

Дженоа: Бейлов - Маркандалли, Эстигор, Васкес - Нортон-Каффи, Малиновский (Мазини, 87), Френдруп, Эллертссон, Мартин (Мессиас, 68) - Коломбо (Экубан, 80), Оливейра (Корне, 81).

Предупреждения: Проведель, Пеллегрини - Малиновский, Эстигор, Нортон-Каффи.

