Оценка Малиновского за матч с Лацио

Отыграл 87 минут и отметился голом.
Сегодня, 07:25       Автор: Валентина Чорноштан
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Накануне прошел матч Дженоа против Лацио, в котором принял участие Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл 87 минут.

За это время хавбек забил гол, отдал 86% точных передач, также нанес четыре удара, один из которых пришелся в створ, заработал один фол, получил желтую карточку и потерял мяч 12 раз.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Руслана на 7,3 и 6,9 соответственно.

Как прошел матч 23-го тура чемпионата Италии, вы можете узнать на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский ФК Дженоа

