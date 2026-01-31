Оценка Малиновского за матч с Лацио

Накануне прошел матч Дженоа против Лацио, в котором принял участие Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл 87 минут.

За это время хавбек забил гол, отдал 86% точных передач, также нанес четыре удара, один из которых пришелся в створ, заработал один фол, получил желтую карточку и потерял мяч 12 раз.

Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Руслана на 7,3 и 6,9 соответственно.

Как прошел матч 23-го тура чемпионата Италии, вы можете узнать на нашем сайте.

