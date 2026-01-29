iSport.ua
Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским

Инвестировала 10 млн евро в полузащитника из Бразилии.
Сегодня, 13:58       Автор: Валентина Чорноштан
Александро Аморим / Getty Images
Александро Аморим / Getty Images

Дженоа официально объявила о подписании бразильского хавбека в социальной сети X.

Александро Аморим присоединился к итальянской команде. Отмечается, что его контракт с "грифонами" рассчитан до лета 2030 года.

Добавим, что сумма трансфера составила 8 млн евро плюс 2 млн евро в виде бонусов.

Полузащитник будет играть вместе с украинцем Русланом Малиновским, который также выступает в центре поля.

Тем временем бывший хавбек сборной Украины остался без клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Дженоа

