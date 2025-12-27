iSport.ua
Итальянский клуб планирует приобрести голкипера из Жироны

Аренда с перспективой выкупа. Дженоа хочет подписать Ливаковича.
Сегодня, 16:35       Автор: Валентина Чорноштан
Доминик Ливакович / Getty Images
Голкипер Фенербахче Доминик Ливакович, который сейчас выступает за Жирону на правах аренды, заинтересовал клуб, в котором играет Руслан Малиновский.

По информации журналиста Экрема Конура, Дженоа хочет взять вратаря в аренду с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что потенциальный трансфер может произойти только летом 2026 года, когда контракт хорвата с Жироной закончится.

Добавим, что помимо итальянского клуба, за вратарем следят Динамо Загреб и Ювентус. При этом они, в отличие от "грифонов", рассматривают сразу полноценную покупку вратаря, а не его аренду.

За этот сезон Ливакович принял участие в двух матчах и пропустил два мяча.

Ранее сообщалось, что фулбек итальянского Милана заинтересовал Арсенал.

