Итальянский клуб планирует приобрести голкипера из Жироны

Голкипер Фенербахче Доминик Ливакович, который сейчас выступает за Жирону на правах аренды, заинтересовал клуб, в котором играет Руслан Малиновский.

По информации журналиста Экрема Конура, Дженоа хочет взять вратаря в аренду с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что потенциальный трансфер может произойти только летом 2026 года, когда контракт хорвата с Жироной закончится.

Добавим, что помимо итальянского клуба, за вратарем следят Динамо Загреб и Ювентус. При этом они, в отличие от "грифонов", рассматривают сразу полноценную покупку вратаря, а не его аренду.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇭🇷

Genoa has made an offer to loan Dominik Livaković with an optional purchase clause!.



👉 €3–4m option, performance-based.

👉 Fenerbahçe wants to include a mandatory permanent purchase clause.

👉 Dinamo Zagreb and Juventus is closely monitoring the process. https://t.co/xbK91iVkL2 pic.twitter.com/rlByelMebj — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 27, 2025

За этот сезон Ливакович принял участие в двух матчах и пропустил два мяча.

Ранее сообщалось, что фулбек итальянского Милана заинтересовал Арсенал.

