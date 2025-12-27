iSport.ua
Талант Милана заинтересовал Арсенал

Защитник попал на радар "канониров".
Сегодня, 14:52       Автор: Антон Федорцив
Давиде Бартезаги / Getty Images
Фулбек итальянского Милана Давиде Бартезаги попал в сферу интересов лондонского Арсенала. Лидер Премьер-лиги вписал юниора в список трансферных целей на зимнее окно, утверждает инсайдер Марк Брас в X.

"Россонери" установили ценник на защитника в 45 млн евро. Интерес к Бартезаги также проявили мадридский Реал и английский Манчестер Сити. Планов продажи 19-летнего исполнителя, однако, у Милана нет.

В нынешнем сезоне Бартезаги провел 13 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 1 ассист. Контракт защитника с "россонери" действует до лета 2030 года. Он пролонгировал договор в мае.

К слову, ранее Милан решил сохранить вратаря Майка Меньяна.

