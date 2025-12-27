Милан готов дать самую большую зарплату капитану команды

Голкипер Майк Меньян получил предложение пролонгировать контракт с Миланом. Итальянский гранд предложил ему зарплату на уровне нападающего Рафаэля Леана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вратарь сможет зарабатывать 7 млн ​​евро за сезон с учетом бонусов. В случае согласия на подписание договора Меньян станет самым оплачиваемым исполнителем "россонери". Ранее представители кипера требовали 8 млн в год.

В нынешнем сезоне Меньян сыграл 18 поединков, в которых пропустил 16 мячей. В частности, 8 матчей француз провел "на ноль". Действующий контракт вратаря рассчитан до лета.

Кстати, экс-нападающий сборной Италии Кристиано Лукарелли стал главным тренером скромного Пистойезе.

