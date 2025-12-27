Экс-форвард Шахтера возглавил клуб на родине

Бывший нападающий сборной Италии Кристиано Лукарелли нашел новую работу. Он стал главным тренером Пистойезе, сообщает официальный сайт клуба.

"Аранчони" выступают в Серии D. В данный момент новая команда Лукарелли идет среди лидеров группы D лиги. В новой должности 50-летний специалист дебютирует 4 января поединком против Имолезе.

Лукарелли оставался не у дел с весны 2024 года. Тогда его уволило руководство Катаньи. Также экс-форвард работал с Тернаной, Ливорно, Мессиной, Туттокуойо, Виареджо, Перуджей, а в 2014-2015 гг. тренировал и Пистойезе.

Тем временем итальянский Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего туринского Ювентуса.

