iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-форвард Шахтера возглавил клуб на родине

Специалист возобновил тренерскую деятельность.
Сегодня, 12:22       Автор: Антон Федорцив
Кристиано Лукарелли / Getty Images
Кристиано Лукарелли / Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Кристиано Лукарелли нашел новую работу. Он стал главным тренером Пистойезе, сообщает официальный сайт клуба.

"Аранчони" выступают в Серии D. В данный момент новая команда Лукарелли идет среди лидеров группы D лиги. В новой должности 50-летний специалист дебютирует 4 января поединком против Имолезе.

Лукарелли оставался не у дел с весны 2024 года. Тогда его уволило руководство Катаньи. Также экс-форвард работал с Тернаной, Ливорно, Мессиной, Туттокуойо, Виареджо, Перуджей, а в 2014-2015 гг. тренировал и Пистойезе.

Тем временем итальянский Милан нацелился на бесплатный трансфер нападающего туринского Ювентуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Кристиано Лукарелли Пистойезе

Статьи по теме

Италия откажется от нынешнего формата Суперкубка страны Италия откажется от нынешнего формата Суперкубка страны
Ювентус нанес дома поражение Роме Ювентус нанес дома поражение Роме
Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо Рома без Довбика одержала минимальную победу над Комо
Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа13:31
Тренер Арсенала рассказал о сроках возвращения Хавертца
НБА13:25
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
Европа12:56
Левандовски прокомментировал слухи о снижении зарплаты
Европа12:54
Лэмпард во главе Ковентри установил историческое достижение
НБА12:40
Сокомандник Михайлюка досрочно покинул матч с Детройтом из-за травмы
Европа12:22
Экс-форвард Шахтера возглавил клуб на родине
Европа12:17
Полузащитник АЗ оказался в сфере интересов топ-клубов Европы
Другие страны11:55
Кубок африканских наций-2025: Бенин встретится с Ботсваной, поединки Сенегала и Нигерии
Европа11:36
Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ
Футзал11:10
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал встретится с Любартом, Авалон примет Ураган
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK