Сборная Украины по биатлону выбрала состав на мужскую эстафету

Антон Дудченко остался вне четверки.
Сегодня, 15:27       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Сборная Украины по биатлону выбрала четверку для участия в мужской эстафете на Олимпийских играх.

Как сообщает Суспильне. Спорт, в команду вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

В гонке не примет участие Антон Дудченко, который ранее завершил свои выступления на Олимпиаде.

Эстафету стартует лидер команды Пидручный, втррым пойдет Борковский, затем Мандзин, а финальный отрезок достанется Лесюку.

Напомним, что мужская эстафета состоится во вторник, 17 февраля, в 15:30 по киевскому времени.

Ранее также Олег Гандей пробился в четвертьфинал шорттрека.

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

