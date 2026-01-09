Оценка Малиновского в игре против Милана

В четверг, 8 января, состоялся матч Дженоа - Милан, в котором в стартовом составе вышел Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник провёл на поле 64 минуты. За это время он отметился голевой передачей на Лоренцо Коломбо, а также показал 94% точных передач, выполнил одно удачное обведение и совершил 41 касание мяча.

Порталы WhoScored и Sofascore оценили игру хавбека в 7,2 и 7,3 балла соответственно.

Добавим, что теперь Малиновский делит место с Андреем Шевченко по количеству результативных передач в Серии A? а у бывшего игрока Милана и у Руслана по 29 ассистов.

К слову, узнать, кто победил в матче Дженоа - Милан, можно на ISPORT.

