iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Малиновского в игре против Милана

Продемонстрировал отличную игру против "россонери".
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В четверг, 8 января, состоялся матч Дженоа - Милан, в котором в стартовом составе вышел Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник провёл на поле 64 минуты. За это время он отметился голевой передачей на Лоренцо Коломбо, а также показал 94% точных передач, выполнил одно удачное обведение и совершил 41 касание мяча.

Порталы WhoScored и Sofascore оценили игру хавбека в 7,2 и 7,3 балла соответственно.

Добавим, что теперь Малиновский делит место с Андреем Шевченко по количеству результативных передач в Серии A? а у бывшего игрока Милана и у Руслана по 29 ассистов.

К слову, узнать, кто победил в матче Дженоа - Милан, можно на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский ФК Дженоа

Статьи по теме

Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом
Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
Оценка Малиновского в матче Рома – Дженоа Оценка Малиновского в матче Рома – Дженоа
Команда из чемпионата Испании может стать новым клубом Шлоттербека Команда из чемпионата Испании может стать новым клубом Шлоттербека

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа11:53
Команда из чемпионата Испании может стать новым клубом Шлоттербека
НХЛ11:27
Кросби стал вторым по числу ассистов за один клуб
Европа10:43
Вингер Арсенала оказался в центре скандала после из-за Брэдли
Теннис10:13
Свитолина продолжает свой путь в Окленде. Впереди - полуфинал
Теннис10:05
Свитолина в упорной борьбе обыграла Картал
Европа09:41
Португальское СМИ раскритиковало игру Трубина и Судакова в полуфинале Кубка Лиги
НХЛ09:13
НХЛ: Питтсбург обыграл Нью-Джерси, Колорадо разгромил Оттаву
НБА08:45
НБА: Миннесота разобралась с Кливлендом, Юта обыграла Даллас
Европа08:32
Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между МЮ и Хави
ММА08:17
Амосов назвал возможных соперников и планы на 2026 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK