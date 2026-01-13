Оценка Малиновского в матче с Кальяри

В понедельник, 12 января, Дженоа сыграла против Кальяри, и матч не обошёлся без участия Руслана Малиновского.

Украинский хавбек вышел в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты. За это время Руслану удалось отдать голевую передачу.

К слову, после этой результативной передачи Малиновский возглавил список украинских игроков по количеству ассистов в Серии А, тем самым обогнав обладателя Золотого мяча.

Также за игру полузащитник 48 раз прикоснулся к мячу, нанёс 3 удара по воротам (2 из них - в створ), создал 2 момента, выиграл 3 дуэли из 5, сделал 7 подборов, допустил 13 потерь мяча и отдал 34 передачи, из которых точными были 25 (74%).

Портал Whoscored поставил Руслану оценку 7,6 за матч, Sofascore - 7,3.

