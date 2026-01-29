Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту

Грядущий сезон станет для Фабио Куартараро последним в составе Ямаха. Француз заключил предварительный контракт с Хонда, сообщает Autosport.

Мотогонщик договорился о 2-летнем договоре. Для Куартараро сезон-2026 станет восьмым в рядах Ямаха. В 2021 году он принес японской команде первый со времен Хорхе Лоренсо титул.

В прошлом году Куартараро только однажды поднялся на подиум. В то же время он завоевал 5 поулов. В общем зачете пилотов он занял 9-е место (201 очко).

Напомним, итальянец Марко Бедзекки выиграл финальный этап сезона-2025 MotoGP.

